Власник Ренна виділив 100 мільйонів євро на відновлення Нотр-Дам де Парі

Власник Ренна Франсуа-Анрі Піно відреагував на пожежу у Соборі Паризької Богоматері.

Власник Ренна Франсуа-Анрі Піно – один з найбагатших людей Франції, крім футбольного клубу бізнесмен є очільником компанії Kering, що володіє такими брендами, як Gucci, Yves Saint Laurent і Alexander McQueen.

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"Мій батько і я вирішили виділити з фондів компанії Artemis суму в розмірі 100 мільйонів євро на повну реконструкцію собору", – заявив Піно у коментарі Le Figaro.

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Нагадаємо, ввечері 15 квітня у Нотр-Дам де Парі спалахнула пожежа, у наслідок якої обвалився шпиль будівлі. Пожежники змогли ліквідувати вогонь тільки під ранок.