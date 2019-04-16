toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЮВЕНТУС - АЯКС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Власник Ренна виділив 100 мільйонів євро на відновлення Нотр-Дам де Парі

10:22 401 Читать на русском
Власник Ренна виділив 100 мільйонів євро на відновлення Нотр-Дам де Парі
Франсуа-Анрі Піно (ліворуч) з дружиною та Зіданом

Власник Ренна Франсуа-Анрі Піно відреагував на пожежу у Соборі Паризької Богоматері.

Власник Ренна Франсуа-Анрі Піно – один з найбагатших людей Франції, крім футбольного клубу бізнесмен є очільником компанії Kering, що володіє такими брендами, як Gucci, Yves Saint Laurent і Alexander McQueen.

Азар подарував футболку хворому на рак маскоту Славії

"Мій батько і я вирішили виділити з фондів компанії Artemis суму в розмірі 100 мільйонів євро на повну реконструкцію собору", – заявив Піно у коментарі Le Figaro.

Мораєс подарував форму Шахтаря дітям з особливостями розвитку

Нагадаємо, ввечері 15 квітня у Нотр-Дам де Парі спалахнула пожежа, у наслідок якої обвалився шпиль будівлі. Пожежники змогли ліквідувати вогонь тільки під ранок.

Теги
Франція Ренн Ренн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
25
хв
Барселона
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук