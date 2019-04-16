Власник Ренна виділив 100 мільйонів євро на відновлення Нотр-Дам де Парі

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Леганес розписав нічию з Реалом: "бланкос" як середняк Ла Ліги, деградація Бейла та неоднозначний матч конкурента КравцяІспанія — 15 квіт 1006
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