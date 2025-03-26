Мажоритарний акціонер ПСЖ, компанія Qatar Sports Investments, розглядає можливість придбання Малаги, яка нині виступає в другому іспанському дивізіоні. Про це інформують Sky News і L'Équipe. Сторони перебувають на просунутій стадії переговорів щодо угоди, вартість якої оцінюють у 100 мільйонів євро.

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Наразі іспанський клуб належить іспанській групі готелів і нерухомості Bluebay (49%) та катарському бізнесменові Абдуллі аль-Тані. Однак команда перебуває під зовнішнім управлінням.

Останній успіх Малаги датується сезоном 2012/13, коли команда дійшла до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Вона мала всі шанси на вихід у півфінал, але низка спірних рішень у матчах із Борусією Д Юргена Клоппа не дозволила "біло-небесним" пройти далі.

Qatar Sports Investments належить 87,5% ПСЖ і 21,67% Браги.

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