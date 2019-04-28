Власник ПСЖ Аль Хелаїфі відмовився тиснути руку екс-гравцеві парижан після фіналу Кубка Франції

Власник ПСЖ Нассер Аль Хелаїфі проігнорував екс-форварда парижан Хатема Бен Арфа під час церемонії нагородження переможця Кубка Франції.

Бен Арфа, який зараз захищає кольори Ренна, намагався привітатися з власником ПСЖ, однак той спочатку усім своїм виглядом продемонстрував, що не бачить гравця, а пізніше сигналізував, що не збирається тиснути руку французькому футболістові.

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Нагадаємо, що Ренн у серії післяматчевих пенальті переграв ПСЖ та став володарем Кубка Франції. Раніше повідомлялося, що Бен Арфа буде судитися з ПСЖ – на кону 8 млн євро.

Зазначимо, Бен Арфа перейшов у ПСЖ в 2016 році, а в 2018-му приєднався до Ренна на правах вільного агента. В сезоні 2017/18 півзахисник не провів за паризький клуб жодного матчу через конфлікт з тодішнім наставником Унаї Емері.