Власник Олдхема відхиляє свою провину у відставці Скоулза

Власник Олдхема, який покинув Пол Скоулз, Абдалла Лемсагам запевняє, що не втручався у вибір складу команди.

"У мене є документи, що це брехня, яка наносить збиток клубу. Я дивлюсь на ситуацію зі своїм адвокатом і я нікому не дозволю брехати про Олдхем", – сказав Лемсагам Sky Sports.

Скоулз покинув посаду головного тренера Олдхема, пропрацювавши у клубі лише місяць

Нагадаємо, Пол Скоулз подав у відставку після місяця роботи з Олдхемом, заявивши, що власник клубу втручався у вибір складу команди.