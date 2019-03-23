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Власник Олдхема відхиляє свою провину у відставці Скоулза

06:30 169 Читать на русском
Власник Олдхема відхиляє свою провину у відставці Скоулза
Пол Скоулз / соцмережі

Власник Олдхема, який покинув Пол Скоулз, Абдалла Лемсагам запевняє, що не втручався у вибір складу команди.

"У мене є документи, що це брехня, яка наносить збиток клубу. Я дивлюсь на ситуацію зі своїм адвокатом і я нікому не дозволю брехати про Олдхем", – сказав Лемсагам Sky Sports.

Скоулз покинув посаду головного тренера Олдхема, пропрацювавши у клубі лише місяць

Нагадаємо, Пол Скоулз подав у відставку після місяця роботи з Олдхемом, заявивши, що власник клубу втручався у вибір складу команди.

Теги
Англія Пол Скоулз Пол Скоулз Олдхем Олдхем
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