Під час економічного саміту в Салоніках між Евангелосом Марінакісом та колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном виникла суперечка стосовно війни в Україні, повідомляє Tovima.

"Якщо ви припините фінансувати Зеленського, війна має закінчитися. Я б надав перевагу тому, щоб більше не вбивали дітей, і нехай Росія залишить за собою частину території України. Це справедливий компроміс. Але давайте зупинимо війну", – заявив власник Ноттінгем Форест.

"Скільки України ви віддали б? Скільки України справедливо віддати агресору, щоб зупинити війну? Скільки Чехословаччини ви віддали б Гітлеру, щоб зупинити війну? Скільки Польщі? Скільки? Ні, це абсолютно те саме. Гітлер у 1930-х казав: "Це місце насправді німецьке". Тут повно німецькомовних. Їх нібито дискримінують, тому він піде захищати їх. Саме так само говорить Путін про Україну. Це ідентично", – відповів йому Борис Джонсон.

Нагадаємо, нещодавно Марінакіса звинуватили у шантажі, договірних матчах, торгівлі наркотиками та корупції фанати англійського Крістал Пелас. В останні дні трансферного вікна до Ноттінгем Форест, яким володіє грек, приєднався Олександр Зінченко.

