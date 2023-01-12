Фархад Моширі заявив, що він "впевнений" у своїх співробітниках і дав зрозуміти, що не має наміру нікого звільняти.

У п'ятницю вболівальники Евертона написали власнику клубу відкритий лист із проханням змінити ситуацію в клубі, який знаходиться у зоні вильоту після 18 турів чемпіонату Англії.

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У відповідь на лист Моширі заявив, що він "впевнений" у своїх співробітниках.

"Я вірю в роботу, яку зробив не тільки наш головний тренер, чи футбольний директор [Кевін Телуелл], а також наша рада директорів. Ця віра заснована на моїх пізнаннях у глибині та якості роботи. Я впевнений, що у нас є кваліфіковані, досвідчені та цілеспрямовані професіонали на всіх рівнях клубу. Ми всі згодні з тим, що наше нинішнє становище у лізі має і буде покращуватись", – цитує ВВС Моширі.

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