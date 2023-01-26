Фархад Моширі зробив заяву щодо потенційного продажу клубу з Ліверпуля за 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

The Guardian повідомив, що британсько-іранський бізнесмен розглядатиме пропозиції щодо клубу. Він тривалий час шукав зовнішніх інвесторів, але успіху так і не досягнув, через що нібито погодився на продаж міноритарним або мажоритарним пакетом.

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Проте Моширі вже спростував ці чутки. "Клуб не продається, але я спілкувався з найкращими інвесторами, справді якісними, які можуть допомогти покрити витрати на будівництво стадіону Бремлі-Мур Док. Причина – залучити в Евертон провідних спортивних інвесторів.

Ми близькі до укладення угоди. Це зовсім не продаж клубу. Це приносить більше досвіду з точки зору спонсорства, комерційного розвитку. Багато спеціалізованих спортивних інвесторів мають ці знання", – цитує бізнесмена Goal.

Нагадаємо, Фархад Моширі придбав Евертон 7 років тому. За час його керування "іриски" витратили близько 700 мільйонів фунтів стерлінгів на трансфери понад 50 футболістів, зокрема й Віталія Миколенка.

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