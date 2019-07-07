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Власник Евертона хоче бачити у клубі Дієго Косту

11:13 202 Читать на русском
Власник Евертона хоче бачити у клубі Дієго Косту
Дієго Коста / Атлетіко

Евертон може підписати нападника Атлетіко Дієго Косту.

Власник Евертона Фахрад Мошірі наполягає на підписанні нападника мадридського Атлетіко Дієго Кости. Бізнесмен вбачає трансфер форварда ідеальним варіантом, повідомляє The Daily Mail.

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Нагадаємо, Коста наприкінці минулого сезону отримав 8-матчеву дискваліфікацію за образу арбітра. Керівництво мадридського клубу втомилося від витівок запального форварда і хоче продати гравця влітку.

В сезоні Ла Ліги 2018/19 30-річний іспанський нападник провів 16 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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Англія Атлетіко Атлетіко Дієго Коста Дієго Коста Евертон Евертон
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