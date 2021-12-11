Власник Дженоа Джош Вондер відреагував на поразку "грифонів" у поєдинку 17-го туру Серії А проти Сампдорії.

"Я розчарований грою. Але у нас важливий проект, ми хочемо зробити цей клуб сильнішим. Під час трансферного вікна ми намагатимемось зробити команду кращою.

Продовження мук Шевченка у відеоогляді матчу Дженоа – Сампдорія – 1:3

Новий генеральний менеджер має очолити революцію. Ми повернемося туди, куди заслуговуємо і куди хочемо. Віримо в Шевченка, він – саме та людина, яка потрібна Дженоа", – цитує Вондера Pianetagenoa1893.

Нагадаємо, підопічні Шевченка поступились у генуезському дербі (1:3) та змогли забити перший гол під орудою українського фахівця.

Дженоа програла дербі Сампдорії – перший гол під керівництвом Шевченка врятував від розгрому