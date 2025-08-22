Президент словенського Целе росіянин Валерій Колотило вважає, що незабаром представники Росії знову братимуть участь у змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА.

"Президент УЄФА, словенець Александер Чеферін – великий шанувальник російського футболу. Він робить більше, ніж може, щоб повернути російський футбол на європейську арену.

Усі дуже сподіваються, що найближчим часом усе зміниться. Ми заручники цієї ситуації. Повернення дуже важливе, і для нас життєво необхідне. Ми всі сподіваємося, що скоро буде, як раніше, і навіть краще. Але до цього моменту потрібно бути готовим. Російські клуби повинні розуміти, що зупинятися не можна, попри відсутність міжнародної практики. Те ж саме стосується і збірної Росії", – розповів Колотило в інтерв'ю російському ЗМІ.

Нагадаємо, що УЄФА нараховує очки командам з Росії, хоча вони не беруть участь в єврокубках.

До слова, Целє торік дійшов до чвертьфіналу Ліги конференцій.

