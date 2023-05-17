Власник Челсі близький до придбання іншого європейського клубу, в якому виступає гравець збірної України
Челсі хоче запустити мультиклубний проєкт і придбати частку в Страсбурі.
Ціна залежатиме від того, чи залишиться Страсбур в елітному дивізіоні Франції, інформує The Guardian. Згідно з джерелом, власник "синіх" Тодд Бьолі та його компанія Clearlake Capital шукали прийнятні для придбання клуби з минулого літа.
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Бьолі хоче запустити мультиклубний проєкт, щоб у вихованців Челсі була можливість отримувати постійну ігрову практику. Челсі розглядав низку клубів у Франції, Бельгії, Португалії, а також Південній Америці.
Лондонський клуб вів переговори з Бордо, але потім переключився на Страсбур, кольори якого захищає гравець збірної України Едуард Соболь. Радники лондонців підказали їм, що угода з ельзаським клубом може вийти більш вигідною.
Також керівники Челсі зацікавлені в придбанні частини акцій португальського Портімоненсе.
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