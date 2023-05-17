Ціна залежатиме від того, чи залишиться Страсбур в елітному дивізіоні Франції, інформує The Guardian. Згідно з джерелом, власник "синіх" Тодд Бьолі та його компанія Clearlake Capital шукали прийнятні для придбання клуби з минулого літа.

Мудрик може позбутись конкурента в Челсі – Ньюкасл готує вражаючу пропозицію

Бьолі хоче запустити мультиклубний проєкт, щоб у вихованців Челсі була можливість отримувати постійну ігрову практику. Челсі розглядав низку клубів у Франції, Бельгії, Португалії, а також Південній Америці.

Лондонський клуб вів переговори з Бордо, але потім переключився на Страсбур, кольори якого захищає гравець збірної України Едуард Соболь. Радники лондонців підказали їм, що угода з ельзаським клубом може вийти більш вигідною.

Також керівники Челсі зацікавлені в придбанні частини акцій португальського Портімоненсе.

ПСЖ розгромив аутсайдера завдяки дублю Мбаппе, Страсбур без Соболя переграв Ніццу і відірвався від зони вильоту