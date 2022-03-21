Влаховіч покинув розташування сербської збірної через пошкодження паху, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Дибала покине Ювентус вільним агентом по завершенні сезону, – Sky Sport

Душан не зможе зіграти за сербів у матчах проти Угорщини та Данії, які відбудуться 24 та 29 березня відповідно. Відзначимо, що Сербія гарантувала собі путівку на ЧС-2022, тож ці поєдинки носять виключно товариський характер.

Додамо, що Влаховіч провів 35 матчів у поточному сезоні за Фіорентину та Ювентус (взимку став гравцем туринців), у яких забив 25 голів та віддав 6 асистів.

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