Дружина Олександра Зінченка не бачить нічого поганого у своїх словах на адресу росіян.

Сьогодні, 6 квітня, журналістка ТК Футбол у прямому ефірі з Олександром Денисовим російською мовою послала агресорів у напрямку за кораблем.

"Єдине, перед ким мені може бути соромно за свою нецензурну лексику – це перед моїми батьками та чоловіком, але вони прекрасно розуміють ситуацію, тому питань до мене ніяких не буде.

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Донька моя, яка виросте, коли-небудь побачить це відео і, можливо, запитає, чому я не підбирала слова і була такою емоційною. Я просто покажу їй фотографії з Ірпеня, Бучі та всіх інших гарячих точок України.

Покажу, що зробила ця нечисть із нашим народом. Думаю, вона теж не матиме запитань, чому її мама свого часу не підбирала слова", – сказала Влада Зінченко в ефірі Денисов Time.

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