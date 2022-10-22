Влада Зінченко похизувалась подарунком від чоловіка – стриматись було важко
16:40 - Читать на русском
Напередодні дружина Олександра Зінченка Влада святкувала день народження й отримала красивий презент.
На 27 років захисник лондонського Арсенала подарував своїй коханій торт, яким Влада радо поділилась зі своїми читачами в Instagram.
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На ньому зображені доволі важливі речі для журналістки – мікрофон, камера, одяг, у якому вона не раз виходила в етери, емблеми соцмереж тощо. Зінченко зізналась, що не могла не поділитись таким подарунком.
Нагадаємо, Влада та Олександр одружилися у серпні 2020-го. За рік у них народилась донька Єва.
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