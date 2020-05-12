Влада Седан зізналась, на які жертви готова була піти заради роботи на Євро-2020

Наречена українського легіонера Манчестер Сіті Олександра Зінченка – журналістка Влада Седан – розповіла про свою мрію.

"Сумую і за роботою, і за футболом. Бракує звичного способу життя: вийти на вулицю, зустрітися з друзями, але коли всі близькі люди поруч живі і здорові – це найголовніше.

Седан виділила найартистичніших партнерів Зінченка в Манчестер Сіті

Коли постало питання про перенесення Євро-2020 я настільки засмутилася, що готова була пожертвувати весіллям, причому не замислюючись. Я настільки жила майбутнім турніром, готувалася. Це була моя мрія – попрацювати на Євро", – розповіла Седан у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, Олександр Зінченко зробив дівчині пропозицію одружитися в жовтні минулого року. Пара збиралася організувати власне весілля після закінчення поточного сезону, однак карантин, викликаний пандемією коронавірусу, зруйнував всі плани молодят.

Зінченко – лідер і креативний центр збірної України, завдяки його прогресу нас вважають темною конячкою Євро