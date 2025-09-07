"Влад Бленуце на 100% проєвропейський! Він голосував на президентських виборах у Молдові за Майю Санду. На румунських виборах він підтримував Нікушора Дана!

Скандальний новачок Динамо перепросив за репости Соловйова і росіян: "Я не знав цих людей і не підтримую РФ"

Він може бути лише на боці України, як і більшість румунів по обидва боки Прута.

У Влада було як мінімум два інші дуже привабливі варіанти: польський Ракув та Шальке 04. Він обрав київське Динамо. Чесно кажучи, я теж був здивований", – написав власник Універсітаті Адріан Мітітелу в Facebook.

Нагадаємо, що в Україні спалахнув скандал після того, як виявилося, що Владислав Бленуце у 2024 році поширював у TikTok відео з висловлюваннями кремлівського пропагандиста Владіміра Соловйова про владу Молдови.

Керівництво Динамо оперативно відреагувало на ситуацію, і в інтерв'ю клубному каналу Бленуце перепросив у вболівальників за необачність, заявивши, що підтримує Україну і добре не розумів кого саме він репостить.

