"Через три дні після того, як ми вийшли гуманітарним коридором, у мій будинок (у Гостомелі, – Футбол 24) з дружнім візитом заїхали "визволителі". Два російських БТРи заїхали до мене у двір. Про російську армію не буду писати, давно все ясно. Добре, що я встиг вивезти дітей.

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Пишу для тих, хто, можливо, досі сидячи десь за кордоном, відчуває ілюзії щодо того, що буде можливість з кимось там "порішати" і у вас все буде ок. Ні. Не вийде. Вони прийшли сюди не домовлятися. І ми тут дуже змінилися. Ви собі уявити не можете як.

Сьогодні у всіх нас лише одне бажання – щоб наші ЗСУ якнайшвидше вичистили цю нечисть із нашої країни! З мого Гостомеля, з Маріуполя, з Волновахи, з Херсона, з-під Харкова та Чернігова, з Сум, з усієї території України! Щоб ці мерзотники, ті хто прийшов сюди, на мою землю, тільки вбивати і грабувати, були знищені!

Кожен, хто зараз бореться з окупантами, знайте – з вами Бог! З вами – люди. Дякую вам і низький уклін! Слава ЗСУ! Слава армії! Перемога буде за нами!" – написав Ващук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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