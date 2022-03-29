"Визволителі" окупували будинок Ващука – екс-захисник збірної України обіцяє рашистам безславний кінець
Колишній оборонець Динамо Владислав Ващук не приховує ненависті до російських терористів, які напали на нашу державу.
"Через три дні після того, як ми вийшли гуманітарним коридором, у мій будинок (у Гостомелі, – Футбол 24) з дружнім візитом заїхали "визволителі". Два російських БТРи заїхали до мене у двір. Про російську армію не буду писати, давно все ясно. Добре, що я встиг вивезти дітей.
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Пишу для тих, хто, можливо, досі сидячи десь за кордоном, відчуває ілюзії щодо того, що буде можливість з кимось там "порішати" і у вас все буде ок. Ні. Не вийде. Вони прийшли сюди не домовлятися. І ми тут дуже змінилися. Ви собі уявити не можете як.
Сьогодні у всіх нас лише одне бажання – щоб наші ЗСУ якнайшвидше вичистили цю нечисть із нашої країни! З мого Гостомеля, з Маріуполя, з Волновахи, з Херсона, з-під Харкова та Чернігова, з Сум, з усієї території України! Щоб ці мерзотники, ті хто прийшов сюди, на мою землю, тільки вбивати і грабувати, були знищені!
Кожен, хто зараз бореться з окупантами, знайте – з вами Бог! З вами – люди. Дякую вам і низький уклін! Слава ЗСУ! Слава армії! Перемога буде за нами!" – написав Ващук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
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