Визначився транслятор перших кваліфікаційних матчів Динамо в Лізі чемпіонів

Відомий журналіст Ігор Циганик розповів, хто транслюватиме матчі Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Телеканал 2+2 планує трансляцію матчів кваліфікації Зорі і матчів першої кваліфікації Динамо.

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Якщо кияни пройдуть в раунд плей-офф, то там права належать вже УЄФА, і показувати матчі будуть офіційні транслятори. На даному етапі права належать клубам, а Динамо співпрацює з телеканалом 2+2", – розповів Циганик в ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, київське Динамо розпочне свій шлях в єврокубках з третього кваліфікаційного раунду. Жеребкування відбудеться 22 липня.

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