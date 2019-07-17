toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР ДИНАМО

Визначився транслятор перших кваліфікаційних матчів Динамо в Лізі чемпіонів

19:10 598 Читать на русском
Визначився транслятор перших кваліфікаційних матчів Динамо в Лізі чемпіонів
Динамо Київ / фото: ФК Динамо Київ

Відомий журналіст Ігор Циганик розповів, хто транслюватиме матчі Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Телеканал 2+2 планує трансляцію матчів кваліфікації Зорі і матчів першої кваліфікації Динамо.

Соль пропустить матч за Суперкубок, Динамо повернулось зі зборів з вісьмома травмованими, – Циганик

Якщо кияни пройдуть в раунд плей-офф, то там права належать вже УЄФА, і показувати матчі будуть офіційні транслятори. На даному етапі права належать клубам, а Динамо співпрацює з телеканалом 2+2", – розповів Циганик в ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, київське Динамо розпочне свій шлях в єврокубках з третього кваліфікаційного раунду. Жеребкування відбудеться 22 липня.

Кваліфікація Ліги чемпіонів: Нимме Калью українців здолав Шкендію, Шериф пофеєрив перед вильотом, успіх Црвени Звезди

blog_ava
"Потяг до Освенциму": ультрас Ференцвароша встановили свої правила – хто підтримує Реброва і Ко?
11:00
4125
Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Ліга чемпіонів Ігор Циганик
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Юрченко офіційно став гравцем Зорі
    Україна — 12:114721 Юрченко офіційно став гравцем Зорі
23
хв
Русенборг
20:00
Лінфілд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук