Санта-Колома перемогла боснійський Борац за сумою матчів (4:3) і стала суперником Полісся в другому раунді кваліфікації ЛК. Читайте подробиці на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 1-й кваліфікаційний раунд (другий матч)

Санта-Колома – Борац – 0:2 (перший матч 4:1)

Голи: Еррера, 71, Періч, 88

Вилучення: У. Сілва, 69 (СК)

Полісся екстрено змінило стадіон на матчі Ліги конференцій – відома причина

Борац не зумів створити диво у матчі-відповіді кваліфікації ЛК після розгромної поразки вдома проти Санти-Коломи з Андорри.

Попри стартовий тиск боснійці не змогли конвертувати свою перевагу в забиті м'ячі. До гола в першому таймі найближчим був Кулашін, який відзначився єдиним м'ячем своєї команди і в першій грі.

В другій сорокап'ятихвилинці андоррська команда, здавалось, заспокоїла гру. Але вогню зустрічі вирішив додати арбітр, вилучивши на 69-й хвилині гравця Санти-Коломи Уго Сілву. Борац одразу ж реалізував більшість – забив Себастьян Еррера.

Решту тайму андоррці просто відбивалися. Боснійці забили вдруге на 88-й хвилині завдяки удару Періча. Лише одного гола забракло Борацу для омріяного камбеку – фінальний свисток зафіксував рахунок 2:0, який влаштовував господарів.

Отже, Санта-Колома вийшла в другий раунд кваліфікації Ліги конференцій 2025/26. Там вона зіграє проти житомирського Полісся. Перший матч відбудеться вже 24 липня.

Команда з Андорри шокувала Полісся розгромом боснійців – їхні вболівальники "топлять" за Сербію