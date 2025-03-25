Збірна Ірану зіграла внічию з Узбекистаном (2:2) у Тегерані і тим самим гарантувала собі вихід на чемпіонат світу 2026 року, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді. Ці країни стали автоматичними учасниками ЧС.

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Раніше путівки на турнір завоювали Японія та Нова Зеландія. Таким чином, уже відомі 6 із 48 учасників майбутнього турніру. Чемпіонат світу стартує 11 червня 2026 року, а фінальний матч відбудеться 19 липня у США.

Нагадаємо, що Іран є союзником Росії у війні проти України. Саме він постачає країні-терористу дрони-камікадзе Shahed 136.

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