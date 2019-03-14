Копа Амеріка-2020: визначився регламент турніру

КОНМЕБОЛ визначився з регламентом та можливим місцем проведення Копа Амеріка-2020.

Головний футбольний орган Південної Америки КОНМЕБОЛ досі не визначився з місцем проведення Копа Америка-2020 року, але було вирішено, що це буде 2 держави, повідомляє офіційний сайт CONMEBOL.

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Напередодні відбулася зустріч керівництва футбольного союзу в Майямі, на якій були вирішені технічні моменти і був встановлений регламент:



1. 12 команд: 10 представників КОНМЕБОЛ і 2 запрошені збірні;

2. 2 групи по 6 команд. Всі матчі однієї групи будуть проводитися в одній країні;

3. По чотири кращі команди з кожної групи виходять в 1/4 фіналу;

4. Чвертьфінал, півфінал і фінал пройдуть в одній з країн-господарів.



Також однією із затверджених нових ідей є те, щоб дві країни-господарі перебували далеко один від одного. У футбольного керівництва було кілька варіантів, в які входили навіть не південноамериканські країни: Росія, США, Китай. Одним з основних варіантів місця проведення турніру наразі став дует Аргентини з Колумбією.