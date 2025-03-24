Визначився п'ятий учасник ЧС-2026 – суперник України, який не грав на Мундіалях 16 років
Нова Зеландія впевнено перервала свою тривалу серію без виступів на чемпіонатах світу.
ЧС-2026, фінал відбору ОФК
Нова Каледонія – Нова Зеландія – 0:3
Голи: Боксолл, 61, Барбарусес, 66, Джаст, 80
Досі Океанія не мала прямої путівки на Мундіаль, а востаннє прорватися крізь плей-офф міжконтинентального відбору Новій Зеландії вдавалося аж у 2010 році. Втім, розширення фінальної частини ЧС до 48 учасників подарувало цьому регіону одне гарантоване місце.
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Нова Зеландія виглядала очевидним фаворитом у матчі проти Нової Каледонії. Статистика очних зустрічей була тотально на користь "Олл Вайтс" – 7 перемог, одна нічия, одна поразка, загальний рахунок 20:5.
Прогнози підтвердились і цього разу. Нова Каледонія витримала перший тайм, але по перерві пропустила 2 удари за 5 хвилин. Під завісу зустрічі Елайджа Джаст завершив якісну комбінацію і поставив крапку – 3:0. Нова Зеландія стала п'ятим учасником ЧС-2026 після Японії і трійки господарів (США, Канада, Мексика). Нова Каледонія ще матиме шанс у міжконтинентальному плей-офф.
Нагадаємо, що у червні цього року Нова Зеландія зіграє проти збірної України на товариському турнірі в Канаді.
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