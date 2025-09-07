Марокко стало першою африканською і 17-ю загалом збірною, яка гарантувала собі участь у найближчому Мундіалі.

"Атлаські леви" виграли усі 6 стартових матчів своєї групи відбору із загальним рахунком 19:2. Марокканцям пощастило, що до їхнього секстету потрапила Еритрея, яка знялась з кваліфікації ще до початку. Через це підопічні Валіда Реграгі зіграють у групі на 2 тури менше, тож раніше встигли математично гарантувати собі вихід на Мундіаль, ніж інші африканські гранди.

Нагадаємо, Марокко було головною сенсацією ЧС-2022 у Катарі, ставши першою в історії африканською збірною, яка дійшла до півфіналу. Мундіаль 2026 року стане для "Атлаських левів" третім поспіль – це рекордна серія команди.

Morocco are the first African nation to qualify for #FIFAWorldCup 26!#WeAre26 pic.twitter.com/n1AI0wMeqy — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 5, 2025

Uruguay, Colombia, Paraguay, and Morocco are the latest teams to book their place at the World Cup pic.twitter.com/XYK19fSJpp — B/R Football (@brfootball) September 5, 2025

