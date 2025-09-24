Расінг здолав Велес Сарсфілд у другому чвертьфіналі Кубка Лібертадорес-2025. Результат та огляд зустрічі дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Лібертадорес-2025. 1/4 фіналу, матч-відповідь.

Расінг – Велес Сарсфілд – 1:0 (перший матч – 1:0)

Гол: Соларі, 82

У першій грі Расінг виявився сильнішим – тоді перемогу приніс Адріан Мартінес. Атмосфера ж на стадіоні дуже відрізнялась від доволі спокійної європейської – шалені трибуни гнали обидві команди вперед, бурхливо реагуючи на моменти.

Перший тайм голів не подарував, хоча відзначитись міг Соларі, але його удар поцілив у дальню стійку. Нападник ще не один раз погрожував воротам Велеса, який більшу частину першого тайму відбивався. У другому таймі активізувались і гості, а Мачука взагалі ледь не забив – воротар зумів зловити м'яч уже на лінії воріт. Перемогу ж вирвав Расінг: після вкидання з ауту Рохас прострілив з лівого флангу, а Соларі легко замкнув дальню стійку – 1:0!

Цей гол так і залишився єдиним у зустрічі, тож до півфіналу Кубка Лібертадорес вийшов саме Расінг. Інші учасники 1/2 фіналу турніру будуть визначені 25 та 26 вересня.