Жальгіріс та Хамрун зійшлися у другому поєдинку першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2025/26. Результат та огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2025/26, кваліфікація, перший раунд, матч-відповідь

Хамрун – Жальгіріс – 2:0 (3:0 після пенальті)

Голи: Тіун, 35, Мбонг, 41

Вилучення: Раденовіч, 114 (друга жовта)

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У першому матчі Жальгіріс упевнено здолав Хамрун з рахунком 2:0, хоча й залишив супернику шанси на камбек у матчі-відповіді. Тож у другому поєдинку мальтійці з перших хвилин увімкнули високий пресинг, намагаючись перехопити ініціативу.

Зусилля Хамруна не були марними – в останні десять хвилин першого тайму команда зуміла забити двічі та зрівняти рахунок за сумою двох матчів. Спершу Серінь Тіун після розкішного навісу пробив головою низом під ліву штангу. Згодом Джозеф Мбонг скористався простором і влучно пробив у праву дев’ятку – 2:0! На перерву команди пішли за цього рахунку.

Друга половина зустрічі розпочалась під контролем Хамруна, однак, попри натиск і володіння м’ячем, забити не вдавалося. Попри зусилля обох команд, до завершення основного часу рахунок не змінився, тож поєдинок перейшов в овертайми. Однак вони також не визначили переможця, тож долю протистояння вирішувала серія післяматчевих пенальті, яка дуже затягнулася... Загалом команди здійснили 28 ударів, 7 з яких виявились неточними! Холоднокровнішими виявилися гравці Хамруна. Остаточний рахунок – 11:10 по пенальті на користь мальтійців.

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