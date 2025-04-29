Азійська ЛЧ, 1/2 фіналу

Аль-Хіляль – Аль-Ахлі – 1:3

Голи: Аль-Давсарі, 42 – Фірміно, 9, Тоуні, 27, Аль-Брікан, 90+7

На 86-й хвилині Франк Кессьє (Аль-Ахлі) не реалізував пенальті

Аль-Ахлі під керівництвом екс-тренера Зальцбурга Матіаса Яйсле пройшов Аль-Хіляль і вийшов у фінал азійської Ліги чемпіонів. Команда, яка посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, здобула цю перемогу за допомогою екс-зірок АПЛ.

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Так, голи колишніх бомбардирів Ліверпуля та Брентфорда Роберто Фірміно та Айвена Тоуні дали Аль-Ахлі два м'ячі переваги вже до середини першого тайму. Салем Аль-Давсарі перед самою перервою зміг відквитати один м'яч, але в другому таймі Едуар Менді та його партнери по обороні відіграли дуже надійно.

Зрештою, номінальні гості забили третій м'яч у компенсований час, хоча могли зробити це набагато раніше – на 86-й хвилині Буну парирував пенальті від Франка Кессьє.

Другий фіналіст азійської ЛЧ визначиться за підсумками матчу Аль-Наср – Кавасакі Фронтале. Фаворитом тут є команда Кріштіану Роналду.

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