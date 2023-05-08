Ліга чемпіонів 2022/23, футзал. Фінал

Пальма – Спортінг Лісабон – 1:1 (пенальті 5:3)

Голи: Рівільос, 14 – Зікі, 33

Доля фіналу футзальної Ліги чемпіонів 2022/23 вирішилася в серії пенальті. Іспанська Пальма зіграла перший сезон у цьому турнірі, і одразу стала володарем трофею. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як це було.

До фіналу 4-х, який був зіграний на Мальорці, пробилися місцева Пальма, іспанські Бенфіка та Спортінг, а також бельгійський Андерлехт. У півфіналі Спортінг легко розбив Андерлехт (7:1), а Пальма у бойовому поєдинку переграла Бенфіку (4:3).

Для Пальми це, зрозуміло, був перший фінал ЛЧ в історії клубу. Спортінг 7 разів грав у фіналі (вшосте за останні 7 років!), 2 із яких виграв. Лісабонці могли стати першим триразовим переможцем турніру, який представляє не Іспанію, але "леви" зазнали невдачі.

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На 14-й хвилині фіналу Пальма повела в рахунку. Вирішальна роль у голі належить воротарю іспанців (!) – Луан пройшов через увесь майданчик, впав, але Рівільос, який був поруч, відправив м'яч у сітку. Кіпер продовжив свій бенефіс, кілька разів рятуючи Пальму від пропущеного м'яча. Зокрема, двічі Луан переводив м'яч у каркас воріт. Але по перерві і він був безсилий – Зікі буквально з метра технічно зрівняв рахунок.

Більше голів не було – як в основний час, так і в екстра-таймі, хоча одного разу стійка врятувала Спортінг. Гра перейшла в серію пенальті, під час якої не обійшлося без сутички, підсумком якої стали дві червоні картки. У лотереї той-таки Луан став автором єдиного сейву, а Рівільос, який відкрив рахунок у фіналі, реалізував вирішальний удар. 5:3 – Пальма вперше у своїй історії виграла футзальну ЛЧ, а Спортінг програв другий поспіль фінал і п'ятий із семи загалом.

У матчі за третє місце тріумфувала Бенфіка, яка обіграла Андерлехт із рахунком 4:3. Португальці здобули бронзові нагороди.

До слова, розіграш футзальної ЛЧ 2022/23 був представлений і командою з України. Івано-франківський Ураган посів друге місце у групі А еліт-раунду, пропустивши на першу позицію і фінал чотирьох якраз Спортінг, який обіграв українську команду з рахунком 4:2.