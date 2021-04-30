Француз здобув перемогу у голосуванні за гравця тижня, інформує офіційний сайт УЄФА.

"Бігав на полі за двох": Капелло назвав найкращого гравця у протистоянні Реала та Челсі

Канте випередив Бензема, де Брюйне і Ді Марію. Півзахисник Челсі у матчі проти Реала (1:1) не відзначився жодною результативною дією, але виконав неймовірний об'єм роботи. Фанатам цього виявилося достатньо, щоб проголосувати за чемпіона світу.

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Нагадаємо, матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів відбудуться вже наступного тижня – 4 і 5 травня.

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