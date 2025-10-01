Визначився "Лев матчу" збірної України U-20 у грі проти Панами – він пропустить вирішальну зустріч з Парагваєм
ФІФА визначив найкращого гравця матчу між Україною та Панамою на чемпіонаті світу U-20.
Геннадій Синчук став найкращим гравцем у зустрічі збірної України U-20 проти однолітків з Панами (1:1). Про це повідомляє УАФ.
Гол Синчука з пенальті у відеоогляді матчу чемпіонату світу U-20 Панама – Україна – 1:1
Український півзахисник Монреаля отримав нагороду від ФІФА.
Попри таку хорошу новину, Синчук пропустить третій тур через перебір жовтих карток. На 90+3-й хвилині Геннадій отримав необов'язкове попередження, тому не зіграє проти збірної Парагваю 3 жовтня.
Україна U-20 не втримала перемогу над Панамою на ЧС-2025 – дві спроби вилучити українців, "синьо-жовті" майже в плей-офф
