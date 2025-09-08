Кваліфікація ЧС-2026 Африка, 8-й тур

Екваторіальна Гвінея – Туніс – 0:1

Гол: Бен Ромдхане, 90+4

Визначився перший учасник ЧС-2026 від Африки – ця збірна стала головною сенсацією минулого розіграшу

Туніс – друга команда після Марокко, яка здобула путівку на ЧС-2026 від Африки. У восьмому турі "карфагенські орли" зуміли здобути перемогу над Екваторіальною Гвінеєю вже у компенсований час. Суперник провалився в обороні, що дозволило Тунісу провести атаку та оформити гол.

"Карфагенські орли" набрали таким чином 22 бали, відірвавшися від Намібії на 10 балів за два тури до кінця відбору. Варто зауважити, що Туніс всьоме буде брати участь в чемпіонаті світу, кваліфікувавшися третій раз поспіль на турнір.