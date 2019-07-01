Визначилися всі півфіналісти Золотого Кубка КОНКАКАФ

США та Ямайка склали компанію Мексиці та Гаїті на стадії 1/2 фіналу турніру.

Золотий Кубок КОНКАКАФ, 1/4 фіналу

Ямайка – Панама – 1:0

Гол: Меттокс, 74 (пен.)

США – Кюрасао – 1:0

Гол: Маккені, 25

Обидві зустрічі завершилися мінімальними перемогами однієї з команд. Спочатку Ямайка вирвала перемогу в Панами завдяки точному удару форварда Даррена Меттокса з пенальті.

Золотий кубок КОНКАКАФ-2019: Мексика та Гаїті драматично вийшли у півфінал

А через кілька годин до "реггі-бойз" приєдналися і США, хоча скромна збірна Кюрасао створила чимало проблем "зірково-смугастим". Відвертий фаворит зустрічі забив всього один гол – одноклубник Євгена Коноплянки Вестон Маккені замкнув подачу новачка Челсі Крістіана Пулішіча і вивів свою команду до наступної стадії змагань.

Півфінальні пари турніру сформувалися таким чином: Гаїті – Мексика (3 липня) і Ямайка – США (4 липня). Вирішальний матч Золотого Кубка КОНКАКАФ відбудеться 8 липня.