Визначилися всі півфіналісти Золотого Кубка КОНКАКАФ

США та Ямайка склали компанію Мексиці та Гаїті на стадії 1/2 фіналу турніру.
Золотий Кубок КОНКАКАФ, 1/4 фіналу
Ямайка – Панама – 1:0
Гол: Меттокс, 74 (пен.)
США – Кюрасао – 1:0
Гол: Маккені, 25
Обидві зустрічі завершилися мінімальними перемогами однієї з команд. Спочатку Ямайка вирвала перемогу в Панами завдяки точному удару форварда Даррена Меттокса з пенальті.
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А через кілька годин до "реггі-бойз" приєдналися і США, хоча скромна збірна Кюрасао створила чимало проблем "зірково-смугастим". Відвертий фаворит зустрічі забив всього один гол – одноклубник Євгена Коноплянки Вестон Маккені замкнув подачу новачка Челсі Крістіана Пулішіча і вивів свою команду до наступної стадії змагань.
Півфінальні пари турніру сформувалися таким чином: Гаїті – Мексика (3 липня) і Ямайка – США (4 липня). Вирішальний матч Золотого Кубка КОНКАКАФ відбудеться 8 липня.