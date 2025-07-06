Відомі всі команди, які зіграють у півфіналі Клубного ЧС-2025.

Реал здобу чергову перемогу на турнірі у видовищному матчі з Борусією Д. Таким чином "вершкові" забрали останню путівку до півфіналу Клубного ЧС-2025.

ПСЖ пройшов у півфінал ЧС, вдев'ятьох втримавши перемогу над Баварією – Мюнхен втратив Мусіалу й двічі забивав з офсайду

Окрім Реала, раніше до півфіналу вийшли Челсі, Флуміненсе та ПСЖ.

Півфінальні пари:.

Флуміненсе – Челсі

ПСЖ – Реал

Челсі та Флуміненсе зіграють 8 липня о 22:00 за київським часом. Зустріч між ПСЖ та відбудеться 9 липня. Фінал Клубного ЧС-2025 запланований на 13 липня.

Реал вийшов у півфінал КЧС, здолавши Борусію у матчі з епічним ендшпілем – шедевр Мбаппе компенсував вилучення Хьойсена