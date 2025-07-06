Визначилися всі півфіналісти Клубного ЧС-2025 – Лунін дізнався суперника
6 липня 01:05 - Читати іншою мовою
Відомі всі команди, які зіграють у півфіналі Клубного ЧС-2025.
Реал здобу чергову перемогу на турнірі у видовищному матчі з Борусією Д. Таким чином "вершкові" забрали останню путівку до півфіналу Клубного ЧС-2025.
ПСЖ пройшов у півфінал ЧС, вдев'ятьох втримавши перемогу над Баварією – Мюнхен втратив Мусіалу й двічі забивав з офсайду
Окрім Реала, раніше до півфіналу вийшли Челсі, Флуміненсе та ПСЖ.
Півфінальні пари:.
Флуміненсе – Челсі
ПСЖ – Реал
Челсі та Флуміненсе зіграють 8 липня о 22:00 за київським часом. Зустріч між ПСЖ та відбудеться 9 липня. Фінал Клубного ЧС-2025 запланований на 13 липня.
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