Визначилися усі пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів-2019/20

Ліга чемпіонів — 13 серп 1523
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Кваліфікація Ліги чемпіонів: Селтік поступився Клужу, Аякс вирвав перемогу над ПАОКом, Порту вилетів від Краснодара
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Лунін офіційно став гравцем ВальядолідаІспанія — 13 серп 2736
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Лунін прибув у Вальядолід для завершення трансферуІспанія — 13 серп 1326
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Ліга чемпіонів, кваліфікація: Ференцварош Реброва вилетів з турніру після домашнього фіаско з Динамо ЗагребЛіга чемпіонів — 13 серп 2127
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Динамо – Брюгге: онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів – як це булоЛіга чемпіонів — 13 серп 21542