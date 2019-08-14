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Визначилися усі пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів-2019/20

00:15 1147 Читать на русском
Визначилися усі пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів-2019/20
ФК Брюгге

Завершилися поєдинки матчів-відповідей 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Київське Динамо не змогло впоратися з бельгійським Брюгге, програвши на виїзді (0:1) та зігравши внічию вдома (3:3), і продовжить виступи у Лізі Європи.

Динамо звело матч з Брюгге до феєричної нічиєї і вилетіло з Ліги чемпіонів

Пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів:

Шлях чемпіонів:

Динамо Загреб – Русенборг

ЧФР Клуж – Славія

Янг Бойз – Црвена Звезда

АПОЕЛ – Аякс

Шлях представників ліг:

ЛАСК – Брюгге

Олімпіакос – Краснодар

Кваліфікація Ліги чемпіонів: Селтік поступився Клужу, Аякс вирвав перемогу над ПАОКом, Порту вилетів від Краснодара

Перші матчі вирішального раунду кваліфікації плей-офф Ліги чемпіонів відбудуться 20-21 серпня.

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Динамо – Брюгге – 3:3 – відео голів та огляд матчу
13 серпня
6384
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