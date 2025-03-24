Визначилися півфіналісти Ліги націй – Ямал, Мбаппе і Роналду дізналися суперників
24 березня 00:55 - Читать на русском
Кріштіану Роналду може зустрітися у фіналі з Кіліаном Мбаппе або Яміном Ламалем.
Німеччина пройшла Італію і зіграє в півфіналі з Португалією, яка розправилася в додатковий час із Данією. В іншому півфіналі зустрінуться між собою Іспанія та Франція. "Фурія роха" вибила Нідерланди в серії пенальті, а французи пройшли Хорватію.
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Нагадаємо, що півфінальна стадія складатиметься з одного матчу. Також у Лізі націй передбачено матч за третє місце.
Півфінали Ліги націй:
Німеччина – Португалія
Іспанія – Франція
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