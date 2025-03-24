Кріштіану Роналду може зустрітися у фіналі з Кіліаном Мбаппе або Яміном Ламалем.

Німеччина пройшла Італію і зіграє в півфіналі з Португалією, яка розправилася в додатковий час із Данією. В іншому півфіналі зустрінуться між собою Іспанія та Франція. "Фурія роха" вибила Нідерланди в серії пенальті, а французи пройшли Хорватію.

Франція перемогла Хорватію та вийшла у півфінал Ліги націй – визначився останній суперник України у відборі до ЧС-2026

Нагадаємо, що півфінальна стадія складатиметься з одного матчу. Також у Лізі націй передбачено матч за третє місце.

Півфінали Ліги націй:

Німеччина – Португалія

Іспанія – Франція

Україна зазнала розгрому від Бельгії, не зумівши кваліфікуватись у еліту Ліги націй