Визначилися пари 1/4 фіналу Кубка Іспанії – два дербі і непростий іспит для Барселони
29 січня 16:23 - Читать на русском
Відбулося жеребкування чвертьфінальних пар Кубка Іспанії 2020/21.
Сліпий жереб подарував два дербі – севільське та левантійське, а Барселоні доведеться зустрітися з Гранадою, яка у Прімері претендує на зону єврокубків.
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Пари 1/4 фіналу Кубка Іспанії:
Гранада – Барселона;
Бетіс – Атлетік;
Леванте – Вільяреал;
Альмерія – Севілья.
Додамо, що ця стадія Кубка Іспанії складається з одного матчу, дати проведення – 2,3,4 лютого.
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