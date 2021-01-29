Сліпий жереб подарував два дербі – севільське та левантійське, а Барселоні доведеться зустрітися з Гранадою, яка у Прімері претендує на зону єврокубків.

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Пари 1/4 фіналу Кубка Іспанії:

Гранада – Барселона;

Бетіс – Атлетік;

Леванте – Вільяреал;

Альмерія – Севілья.

Додамо, що ця стадія Кубка Іспанії складається з одного матчу, дати проведення – 2,3,4 лютого.

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