Визначилися майже всі учасники 1/8 фіналу Кубка України – історичний успіх аматорів, лише 5 клубів з УПЛ
За результатами матчів стало відомо, хто з команд пробився до стадії 1/8 фіналу Кубка України.
У середу, 24 вересня, завершився етап 1/16 фіналу Кубка України, за підсумками якого визначилися учасники наступної стадії.
Полісся розгромно програло Руху і вилетіло з Кубка України – Бущан у дебютному матчі пропустив три голи
Найрезультативнішим матчем стало протистояння Ниви В та Гірника-Спорта (7:0). З п'яти представників аматорської ліги пробитися до 1/8 фіналу вдалося лише Агротеху. Клуб із Тишівки став першою аматорською командою в історії, якій підкорилося це досягнення.
Доля матчу Кривбаса та Чернігова досі не вирішена. Криворіжці перемогли чернігівський клуб у серії пенальті, але порушили регламент щодо кількості легіонерів на полі одночасно – випустили на заміну восьмого іноземця при дозволеній квоті у сім. Офіційно про виключення Кривбаса ще не оголошували.
Учасники 1/8 фіналу Кубка Укрїни:
Динамо, Шахтар, Металіст 1925, Нива В, Локомотив, Агротех, Інгулець, Агробізнес, Лісне, Нива Т, Фенікс-Маріуполь, Буковина, ЛНЗ, Вікторія, Рух, Чернігів/Кривбас.
