За результатами матчів стало відомо, хто з команд пробився до стадії 1/8 фіналу Кубка України.

У середу, 24 вересня, завершився етап 1/16 фіналу Кубка України, за підсумками якого визначилися учасники наступної стадії.

Полісся розгромно програло Руху і вилетіло з Кубка України – Бущан у дебютному матчі пропустив три голи

Найрезультативнішим матчем стало протистояння Ниви В та Гірника-Спорта (7:0). З п'яти представників аматорської ліги пробитися до 1/8 фіналу вдалося лише Агротеху. Клуб із Тишівки став першою аматорською командою в історії, якій підкорилося це досягнення.

Доля матчу Кривбаса та Чернігова досі не вирішена. Криворіжці перемогли чернігівський клуб у серії пенальті, але порушили регламент щодо кількості легіонерів на полі одночасно – випустили на заміну восьмого іноземця при дозволеній квоті у сім. Офіційно про виключення Кривбаса ще не оголошували.

Учасники 1/8 фіналу Кубка Укрїни:

Динамо, Шахтар, Металіст 1925, Нива В, Локомотив, Агротех, Інгулець, Агробізнес, Лісне, Нива Т, Фенікс-Маріуполь, Буковина, ЛНЗ, Вікторія, Рух, Чернігів/Кривбас.

Локомотив сенсаційно вибив Верес з Кубка України, Нива принизила суперника 7:0, Металіст 1925 здолав Колос