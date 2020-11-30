Сформувалися групи фінального турніру відбору до збірної України з кіберфутболу у дисципліні Pro Evolution Soccer.

Було визначене розташування у квартетах вісімки претендентів на формування національної команди в сезоні-2020/2021 на завершальному етапі національного відбору.

До групи 1 потрапили Олексій Alekssisss Богдяж, Сергій Sergobibika Марченко, Сергій EverlasT_UA Аксьонов та Ігор ighor_8 Любчак. У групі 2 змагатимуться Костянтин evolution_od Дем’яненко, Максим Makson_AAA Андрасюк, Артем kylethewalker Паламарчук та Віталій bydbprosche Литвинов.

Нагадаємо, що фінальні протистояння відбору до збірної України відбудуться 12 та 13 грудня. Саме тоді й стануть відомі імена двох гравців, які потраплять до лав національної збірної України з кіберфутболу та матимуть змогу проявити себе на міжнародній арені – у кваліфікації UEFA eEURO-2021.

Також переможці турніру отримають винагороду від генерального партнера Української асоціації електронного футболу – ESportsBattle.