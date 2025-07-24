Євро-2025 серед жінок, 1/2 фіналу

Німеччина – Іспанія – 0:1 (в додатковий час)

Гол: Бонматі, 113

Домінування Іспанії в півфіналі було відчутним – до перерви "Фурія роха" володіла м'ячем 78% ігрового часу. Тільки за останні п'ять хвилин першого тайму іспанки втратили чотири (!) вірних шанси відкрити рахунок. Німеччина грала на контратаках, і Бюль втратила хорошу можливість забити на самому початку гри.

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У другому таймі Іспанія продовжила домінувати, але незадовго до фінального свистка Вамзер ледь не вирішила результат – з її ударом не без зусиль впоралася Ката Коль. Так гра перейшла в додатковий час.

Коли справа, здавалося, йде до серії пенальті, Німеччина дала слабину. На 114-й хвилині півзахисниця Манчестер Сіті Сідні Ломан, яка вийшла на заміну, помилилася при передачі на своїй половині поля – і Іспанія організувала швидку атаку: Кастільйо зробила пас на Бонматі, яка з гострого кута забила в ближній кут. У цьому епізоді були питання до голкіперки Німеччини Бергер, яка до цього відіграла бездоганно.

Так фіналіст попереднього Євро "бундестім" вилетів на стадії 1/2 фіналу. У вирішальному матчі Іспанія зіграє з чинним чемпіоном Європи збірною Англії. Фінал відбудеться 27 липня.