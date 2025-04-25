Визначилися фіналісти юнацької ЛЧ. Результати та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".

Юнацька ЛЧ, півфінал

Зальцбург U-19 – Трабзонспор U-19 – 1:2

Голи: Шустер, 84 – Туран, 73, Башкан, 89

Нереалізований пенальті: Лукіч, 39

АЗ U-19 – Барселона U-19 – 0:1

Гол: Ернандес, 7 (пен)

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Трабзонспор, який наробив галасу на турнірі, пробився до фіналу, обігравши Зальцбург. Австрійський клуб мав шанс вийти вперед ще у першому таймі, але Лукіч не зумів реалізувати пенальті. Доля путівки вирішилася перед фінальним свистком. Башкан приніс своїй команді перемогу. До слова, за першу команду Трабзонспора виступають українці – Сікан, Батагов та Зубков.

У другому півфіналі зустрічалися АЗ та Барселона. "Кулес" забили на перших хвилинах з пенальті і зуміли втримати переможний рахунок до завершення матчу.

Фінал між Барселоною та Трабзонспором відбудеться у понеділок, 28 квітня. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

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