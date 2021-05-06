Стали відомі учасники вирішального поєдинку ЛЧ сезону 2020/21, який буде зіграний у Стамбулі 29 травня. Володаря Кубка визначать Ман Сіті та Челсі.

Олександр Зінченко за крок від перемоги в ЛЧ / ФК Манчестер Сіті

Як відомо, перша путівка до фіналу дісталася Манчестер Сіті, який у півфіналі двічі розібрався з французьким ПСЖ (2:1, 2:0). У обох поєдинках на поле виходив українець Олександр Зінченко. "Містяни" стали 9-м англійським клубом, який вийшов у фінал найпрестижнішого євротурніру, і 42-м фіналістом Ліги/Кубка чемпіонів в історії змагань.

Челсі вийшов у фінал Ліги чемпіонів, легко перегравши Реал

Суперником команди Хосепа Гвардіоли у фіналі стане інша англійська команда – Челсі. Підопічні Томаса Тухеля вибили мадридський Реал (1:1 в Іспанії, 2:0 у Лондоні). Німецький наставник вийшов у фінал Ліги чемпіонів другий сезон поспіль – у кампанії 2019/20 ПСЖ під його керівництвом поступився Баварії – 0:1. Таким чином, вдруге за 3 роки у вирішальному двобої найпрестижнішого євротурніру зустрінуться дві команди з Англії. Нагадаємо, у 2019-му Ліверпуль обіграв Тоттенхем з рахунком 2:0.

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Фінал ЛЧ 2020/21 відбудеться 29 травня у Стамбулі на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка. Початок гри – о 22:00 за Києвом. Номінальним господарем поєдинку буде Ман Сіті.

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