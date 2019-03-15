Визначились всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи – Динамо припинило боротьбу за трофей

Завершилась стадія 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19, за підсумками якої стали відомі всі чвертьфіналісти турніру.

Боротьбу за перемогу в Лізі Європи 2018/19 продовжать лише 8 команд з 6-ти країн. Ними стали Челсі (Англія), Наполі (Італія), Вільяреал (Іспанія), Валенсія (Іспанія), Арсенал (Англія), Айнтрахт (Німеччина), Славія (Чехія) та Бенфіка (Португалія).

Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/4 фіналу

Динамо припинило боротьбу за трофей після болючої поразки від Челсі (0:8 за сумою двох матчів). Шахтар вилетів з Ліги Європи ще на стадії 1/16 фіналу, поступившись Айнтрахту (2:2, 1:4).

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи відбудеться 15 березня у швейцарському Ньйоні. Початок о 14:00 за київським часом. Сіяних/несіяних команд на цій стадії турніру не буде, а представники однієї країни зможуть зіграти між собою. Одразу після визначення пар чвертьфіналістів буде проведено жеребкування стадії 1/2 фіналу.

Фінал Ліги Європи 2018/19 відбудеться 29 травня у Баку.