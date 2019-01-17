Визначились суперники Динамо на другому зборі в Іспанії

Стало відомо, з ким київське Динамо проведе спаринги під час другого збору в Марбельї.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті назвало імена спаринг-партнерів на другому іспанському зборі, який пройде з 13 січня по 13 лютого.

Соль у п'ятницю приєднається до Динамо та може зіграти з Бохумом, – журналіст

"Біло-сині" зіграють проти Естерсунда (2 лютого), Нью-Інгленд Революшн (6 лютого), Мальме (8 лютого) та Хйоугесунна (9 лютого). На 5 лютого суперник ще не узгоджений.

Нагадаємо, вже в суботу, 19 січня, кияни зіграють перший спаринг у 2019 році проти Бохума. Початок о 17:00 за київським часом.

Топ-3 вражаючі факти про нового форварда для Динамо: чому Фран Соль – потенційно золота угода для киян