Головний тренер закарпатців Василь Кобін розповів, коли команда вийде з відпустки і з ким зіграє перші матчу у новому році.

"11 січня Минай вийде з відпустки. У цей день футболісти пройдуть ретельне медичне обстеження. Перший збір ми проведемо в Ужгороді. Він триватиме 10 днів. За цей час ми зіграємо два спаринги – з угорськими клубами Кішварда і Дебрецен.

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А 23 січня ми вирушимо до Туреччини. Там будемо готуватися по 6 лютого включно. За цей час ми хочемо зіграти 5 контрольних матчів. Якщо буде ще один суперник – ми не відмовимося від хорошого спарингу", – сказав Кобін у коментарі виданню SportArena.

Нагадаємо, на зимову паузу закарпатська команда пішла на 11-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 10 очок.

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