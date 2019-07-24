Визначились фіналісти Євро-2019 U-19

Стали відомі дві збірні, які розіграють між собою трофей юнацького чемпіонату Європи-2019.

Євро U-19, 1/2 фіналу

Португалія – Ірландія – 4:0

Голи: Машаду, 31, Гонсалу Рамос, 45+2, 59, 90+6

Франція – Іспанія – 0:0 (3:4 по пен.)

У першому півфіналі португальці каменя на камені не залишили від збірної Ірландії. Героєм зустрічі став хавбек Бенфіки Гонсалу Рамос, який відзначився хет-триком і вирвався на першу сходинку бомбардирських перегонів першості. Попри розгромну поразку, острів'яни можуть пишатися собою – скромна за футбольними мірками Ірландія нечасто дістається високих стадій турнірів у будь-якій віковій категорії.

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А от у другому матчі дня глядачі побачили справжню битву. Французи та іспанці не хотіли поступатися жодним клаптиком поля, тому їм не вистачило і 120 хвилин, щоб визначити кращого. У серії післяматчевих пенальті більше пощастило піренейцям – перемога 4:3 і вихід у фінал, де їх вже чекали сусіди з півострова.

Фінальний матч між юнацькими збірними Португалії та Іспанії відбудеться 27 липня в столиці Вірменії – Єревані.

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