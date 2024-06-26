Збірна Бельгії після нічиї з Україною (0:0) кваліфікувалася до наступного раунду і дізналась з ким зіграє у 1/8 фіналу Євро-2024.

Підопічні Доменіко Тедеско зуміли фінішувати на другому місці у своїй групі, випередивши Україну та Словаччину.

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У 1/8 фіналу Євро-2024 збірна Бельгії зустрінеться з Францією. Ця зустріч запланована на 1 липня. Варто зауважити, що бельгійці та французи потрапили у найважчу сітку, де доведеться протистояти топовим командам. Іспанія та Португалія ще чекають на імена своїх суперників, а ось Німеччина зіграє проти Данії.

Нагадаємо, що Бельгія та Франція зустрічалися у півфіналі ЧС-2018. Тоді команда Дешама здобула перемогу. Єдиний гол забив Самуель Умтіті.

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