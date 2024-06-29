Визначилась доля цьогорічного Суперкубка України – раніше Шевченко запевняв, що рішення ще не ухвалене
Спортивний директор УПЛ Максим Степаненко розповів, чи проводитимуть цього сезону Суперкубок.
"Ще наприкінці минулого сезону на засіданні УПЛ усі клуби одноголосно ухвалили рішення не проводити Суперкубок України.
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Це пов'язано з інтересами нашої олімпійської збірної та враховуючи поточну ситуацію в країні", – сказав Степаненко у коментарі Українському футболу.
Нагадаємо, у 2022-му та 2023-му роках матч за Суперкубок України не проводився через війну. У травні віце-президент УАФ Олександр Шевченко заявляв, що нова команда Андрія Шевченка розглядає різні варіанти проведення матчу, а до процесу безпосередньо залучений Сергій Ребров як куратор інституту збірних.
До слова, олімпійська збірна України гратиме матчі групового етапу футбольного турніру на Олімпіаді у Франції 24, 27 та 30 липня. Фінальний матч відбудеться на 9 серпня. Раніше старт сезону 2024/25 в Україні був запланований на 27 липня – саме у цей день планували розіграти Суперкубок. Згідно з остаточним розкладом новий чемпіонат стартує 3 серпня.
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