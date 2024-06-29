"Ще наприкінці минулого сезону на засіданні УПЛ усі клуби одноголосно ухвалили рішення не проводити Суперкубок України.

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Це пов'язано з інтересами нашої олімпійської збірної та враховуючи поточну ситуацію в країні", – сказав Степаненко у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, у 2022-му та 2023-му роках матч за Суперкубок України не проводився через війну. У травні віце-президент УАФ Олександр Шевченко заявляв, що нова команда Андрія Шевченка розглядає різні варіанти проведення матчу, а до процесу безпосередньо залучений Сергій Ребров як куратор інституту збірних.

До слова, олімпійська збірна України гратиме матчі групового етапу футбольного турніру на Олімпіаді у Франції 24, 27 та 30 липня. Фінальний матч відбудеться на 9 серпня. Раніше старт сезону 2024/25 в Україні був запланований на 27 липня – саме у цей день планували розіграти Суперкубок. Згідно з остаточним розкладом новий чемпіонат стартує 3 серпня.

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