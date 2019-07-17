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Визначилась дата, коли Setanta може отримати ліцензію в Україні

20:27 199 Читать на русском
Визначилась дата, коли Setanta може отримати ліцензію в Україні
Андрій Ярмоленко / фото: ФК Вест Хем

Член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський розповів, коли ірландський канал Setanta отримає ліцензію на трансляції в Україні.

"Зараз контент телеканалу аналізується фахівцями контрольно-аналітичного управління Національної ради на предмет відповідності вимогам законодавства України та Європейської конвенції про транскордонне телебачення.

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Рішення щодо мовника може бути прийнято членами Національної ради протягом липня. Вже відома дата розгляду питання – 25 липня", – поділився Костинський в коментарі Sportarena.

У разі позитивного рішення Setanta може отримати ліцензію на супутникове мовлення, ліцензію на мовлення через інтернет або буде внесена в список телеканалів, які не вимагають адаптації (телеканал Євросоюзу).

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Раніше повідомлялося, що Setanta почне роботу в Україні 1 серпня і буде доступна за всіма технологіями – кабельним, IPTV, DTH, ОТТ-платформам.

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