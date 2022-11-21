Магнус Карлсен та Хікару Накамура розіграли цю партію у 2017 році.

Кілька днів тому Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду взяли участь у рекламній кампанії Louis Vuitton, їхнє спільне фото вже стало легендарним. Культова фотографиня Енні Лейбовіц зафіксувала зосереджених Мессі та Роналду за шахівницею. Щоправда, замість дошки вони використовували валізу, яка і рекламує модний бренд.

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Як виявилось, фігури на дошці не були розставлені у випадковому порядку. Шанувальники визначили партію, яка була знята на фото. Роналду та Мессі дивляться на позицію з партії Магнуса Карлсена та Хікару Накамури, зіграної на турнірі Norway Chess у Ставангері у 2017 році. Про це повідомив гросмейстер Петер-Хайне Нільсен, секундант Карлсена.

Сам чемпіон світу прокоментував публікацію у Твіттері: "Друге за значимістю протистояння нашого часу наслідує перше".

Second greatest rivalry of our time mimicking the greatest https://t.co/9ncVVgUnzs — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) November 19, 2022

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