Визначено миколаївських фіналістів чемпіонату Red Bull Neymar Jr's Five

У суботу, 13-го квітня, у Миколаєві відбувся черговий відбірковий турнір міжнародного футбольного змагання Red Bull Neymar Jr's Five.

Його мета – визначення найсильнішої команди України, яка в липні боротиметься з переможцями інших країн у Світовому фіналі.

21 команда миколаївських футболістів зібралась цього дня на полях спорткомплексу "Зоря". На кону – перепустка до Національного фіналу у Києві. І за результатами кваліфікації у столиці змагатимуться переможці Миколаєва – команда ОЛІМП, та команда, що посіла друге місце, – ГАЛЕОН.

Ще у 1/8 кваліфікації стало зрозуміло, що "ОЛІМП" та "ГАЛЕОН" – сильні команди, адже матчі у своїх групах вони завершили з сухими рахунками 5:0. У чвертьфіналі довелось трохи понервувати, так як тут зібралися достойні суперники, і забивати голи вже було не так просто.

Зате півфінал все розставив по місцях, і стало зрозуміло, хто є очевидними переможцями. "ГАЛЕОН" відправив у ворота команди FORWARD усі можливі 5 голів, в той час, як "ОЛІМП" з таким же рахунком 5:0 розгромив команду "ЛІДЕР". Це було цілком непередбачувано, адже до цього "ЛІДЕР" з таким же сухим рахунком розбивав своїх суперників і у 1/8 і у ¼ фіналу. На жаль, даний матч вибив ЛІДЕРів зі списку учасників Національного фіналу.

Матч за 1 місце був не простий, як зазвичай і буває, коли на полі зустрічаються дві сильні команди. За 10 хвилин нікому так і не вдалося забити гол, і тому довелося грати Золотий матч – коли два гравці, по одному від кожної команди, розігрують м’яч один на один. Після кількох невдалих атак, гол таки забив гравець "ОЛІМПУ", чим і визначив переможця Миколаївської кваліфікації.

"Наша команда вперше бере участь у такому турнірі. Нам дуже сподобалось. Всі команди – молодці, і немає значення – десь люди сильніші, десь слабші – всі грали з повною самовіддачею. Дякую організаторам, дуже круто", – ділиться враженнями капітан команди "ОЛІМП".

У червні команди "ОЛІМП" та "ГАЛЕОН" зустрінуться з фіналістами інших міст, щоб позмагатись за головний Національний трофей та поїздку у Бразилію на Світовий Фінал!

Попереду ще кваліфікації Red Bull Neymar Jr’s Five у Маріуполі, Вінниці, Львові, Харкові та Києві. Встигніть зареєструвати свою команду та позмагатися за головний титул!

Змагатись у чемпіонаті можуть усі бажаючі від аматорів до професіоналів, хлопці та дівчата, віком від 18 до 25 років (у команді також допускаються два гравці, старші 25 років). Формат той же – 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця щоразу, коли суперник забиває гол. Ціль-максимум: ПЕРЕГРАТИ УСІХ!

Щоб дізнатися про українські відбіркові турніри та правила Red Bull Neymar Jr’s Five, відвідайте веб-сайт та зареєструйте свою команду.

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#redbullneymarjrsfive

Про Red Bull Неймар Jr's Five

Red Bull Neymar Jr's Five - це авторський турнір з міні-футболу бразильської зірки Неймара, в якому гравці віком від 18 до 25 років з усіх куточків світу разом віддаються спільній пристрасті: футболу. Це динамічне, технічне і цікаве змагання. Понад 40 країн із 6 континентів проведуть відбіркові турніри, де гравці змагатимуться зі спільною мрією - пройти шлях від локального відбору до національного фіналу, та здобути квиток на Світовий фінал, який вже вчетверте проходитиме на стадіоні Instituto Projeto Neymar Jr у Прая-Гранді, Бразилія.

Про Instituto Projeto Neymar Jr

Локація, де проходить Світовий Фінал Red Bull Neymar Jr's Five, Instituto Projeto Neymar Jr – це приватна, некомерційна організація соціального напрямку, створена гравцем та його сім'ю. Розташована в Jardim Glória, у Прая-Гранді, де Неймар провів значну частину свого дитинства. Інститут площею 8,400 кв.м. є освітнім та спортивним комплексом, який призначений для 2470 дітей з малозабезпечених сімей віком від 7 до 14 років та їх сімей.