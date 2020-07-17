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Визначено матч Першої ліги, в якому дебютує система VAR

15:27 - Читать на русском
Визначено матч Першої ліги, в якому дебютує система VAR
Оболонь-Бровар – Рух / ФК Оболонь-Бровар

Українська асоціація футболу оголосила суддівські призначення на черговий тур Першої ліги.

 

У понеділок, 20 липня, відбудеться заключний матч 25-го туру у Першій лізі, в якому Оболонь-Бровар прийматиме львівський Рух. Цей поєдинок стане першим в історії другого за силою дивізіону, в якому використовуватимуть систему VAR, повідомляє офіційний сайт УАФ.

ФІФА дозволила використовувати VAR у Першій лізі з наступного туру

Головним арбітром призначено Катерину Монзуль, а за систему відеодопомоги буде відповідати Віталій Романов.

Нагадаємо, після 24-х турів Оболонь-Бровар посідає п'яту сходинку турнірної таблиці Першої ліги, набравши 45 очок. Рух з 44 пунктами йде шостим, однак має одну гру в запасі.

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Перша ліга Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Катерина Монзуль Арбітри Рух Рух Відеопомічник арбітра Віталій Романов Відеоасистент арбітра (VAR) Оболонь-Бровар - Рух
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